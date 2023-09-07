Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов

Управляющая компания (УК) «Альфа-Капитал» получила отказ в разблокировке клиентских активов замороженных в Euroclear, следует из рассылки УК, с которой ознакомились Frank Media (два клиента управляющего подтвердили аутентичность сообщения). FM ожидают ответ на запрос от УК.

«На данном этапе рассмотрения одного из обращений УК «Альфа-Капитал», поданного в январе 2023 года по клиентским активам, заблокированным в Euroclear (в рамках общей лицензии, выпущенной в отношении НРД и Euroclear), Казначейство Бельгии отказалось одобрить разблокировку активов в нарушение принципов законности и разумности», — говорится в письме управляющей компании.

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Также в сообщении отмечается, что УК «Альфа-Капитал» «при поддержке внешних юридических консультантов» подала четыре обращения «в уполномоченные национальные органы ЕС», в том числе и «обращения в рамках общей лицензии», выпущенной в отношении Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Московской биржи).

«Обращения были направлены, в том числе, в главное управление казначейства Бельгии (уполномоченный орган страны, в которой действует Euroclear) и министерство финансов Люксембурга (уполномоченный орган страны, в которой действует Clearstream)», — говорится в письме «Альфа-Капитал».

Поскольку по одному из обращений казначейство Бельгии отказалось одобрить разморозку активов, УК при поддержке внешних консультантов «сейчас оспаривает действия» этого органа: «В адрес самого казначейства направлены возражения и запрос о пересмотре принятого решения, также подана административная жалоба на отказ в разблокировке в вышестоящий Государственный совет Бельгии с соблюдением порядка и сроков такого обжалования, установленных законодательством ЕС».

Бельгия уже выдала несколько отказов по разблокировке активов ряду российских компаний. В частности, из публично известных случаев отказы были вынесены по ходатайству компаний «Цифра брокер» (в прошлом – российский «Фридом Финанс), «Тинькофф Страхование » (входит в группу «Тинькофф») и т.д. Пока случаи получения лицензий на разблокировку активов также единичны.

Большая часть активов российских инвесторов была заморожены еще весной прошлого года, когда инвесторы перестали получать выплаты по своим иностранным ценным бумагам (ИЦБ). Это стало следствием разрушения в начале марта «депозитарного моста» между НРД и европейскими депозитариями. Платежи по активам проходили только в ручном режиме. В начале июня 2022 года ЕС ввел санкции в отношении НРД, что привело уже к полной «законной» блокировке этих активов.

В июне прошлого года первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин говорил , что объем иностранных бумаг россиян, которые были заблокированы в НРД из-за санкций, оценивается в эквиваленте 6 трлн рублей. Только иностранными акциями на 320 млрд рублей не могут распорядиться 5 млн граждан, добавлял в июле зампред ЦБ Филипп Габуния. В конце января уже этого года директор департамента инвестиционных финансовых посредников регулятора Ольга Шишлянникова отмечала , что на конец ноября 2022 года объем заблокированных активов российских инвесторов составлял 5,7 трлн рублей, из которых чуть более 20% — это активы, принадлежащие физическим лицам.