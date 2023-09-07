Назван способ поддержать работу «Почты России»

Инфраструктурный платеж является вынужденной и непопулярной мерой, но в настоящее время это единственный способ поддержать работоспособность «Почты России». Об этом заявил РИА Новости глава Минцифры России Максут Шадаев.

Ранее «Почта России» выступила с предложением взимать с маркетплейсов и интернет-магазинов, годовая выручка которых составляет от 1 млрд рублей, инфраструктурный платеж в размере 0,5% квартального оборота. Эти деньги будут направлены на поддержание убыточной сети почтовых отделений.

Глава Минцифры России Максут Шадаев подчеркнул, что работоспособности почты остается «важнейшим приоритетом», но «другого способа сейчас, в текущие времена, поддержать «Почту России» нет».

«Мы видим реакцию маркетплейсов (…) очевидно, что они против. Но понятная развилка: дальше правительство, Госдума решение примет. Понимаем всю вынужденность, условно, непопулярность этой истории», - заявил министр.

Шадаев также обратил внимание на то, что в таком решении «нет никакого эксклюзива» и ранее, например, российские операторы направляли 1,2% выручки от оказания услуг связи в Фонд универсального обслуживания для подключения малочисленных населенных пунктов.