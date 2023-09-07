British American Tobacco продала бизнес в России

British American Tobacco объявила о продаже бизнеса в России и Белоруссии, используемые торговые марки останутся в собственности российского бизнеса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского офиса компании.

"Группа "БАТ" объявила сегодня о заключении сделки по продаже бизнеса в России и Беларуси. Все торговые марки, используемые сейчас, останутся в собственности российского бизнеса. Таким образом, потребители будут продолжать получать привычные им продукты высокого качества под знакомыми брендами", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, новая структура по окончании бизнес-трансфера будет называться группой компаний ITMS.

Покупателем стал консорциум российских инвесторов и местного менеджмента "БАТ Россия". "Этот консорциум после завершения всех необходимых процедур будет в полном объеме владеть бизнесом "БАТ" в России и Беларуси", - добавили в пресс-службе компании.

"На протяжении всего процесса передачи бизнеса, равно как и после него, основными приоритетами нового собственника является непрерывность всех бизнес-процессов, обеспечение занятости всех сотрудников и выполнение инвестиционного плана, согласованного с правительственной подкомиссией", - отметили там.