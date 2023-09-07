В России согласовали запрет на завышение цен отелями

В России согласовали законопроект, ограничивающий цены проживания в отелях во время особо значимых международных мероприятий. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минэкономики.

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ФАС удалось без замечаний согласовать с профильными министерствами поправки к закону «Об основах туристской деятельности», запрещающие завышать цены на гостиницы. В документе отмечается, что проведение особо значимых мероприятий предусмотрено федеральным законом или актом президента. Это, к примеру, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и Восточный экономический форум (ВЭФ).

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По задумке ФАС, предельные цены на отели во время проведения ПМЭФ, ВЭФ и других форумов будут рассчитываться по методике правительства, которую опишут в отдельном акте.

Гостиницы будут обязаны сообщать потребителям о предельных ценах на проживание во время значимых мероприятий. За нарушение будут грозить штрафы на суммы от 20 тысяч до полумиллиона рублей.

Член общественно-экспертного совета туристического нацпроекта Алексей Кожевников заявил, что после введения предельных цен активизируются собственники, сдающиеся жилье в краткосрочную аренду.

«Это зачастую «серый» рынок, с которым придется конкурировать операторам качественных объектов», - считает Кожевников.

Замглавы Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян рассказал, что инициативу ФАС резко критиковал бизнес - представители отрасли заявляли, что это помешает привлекать инвесторов в отельный бизнес, в последнее время страдающий от невысокой рентабельности.

Управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова заявила, что во время ПМЭФ цены на гостиницы Петербурга в среднем растут втрое, а в пятизвездочных отелях - до 13 раз. Во Владивостоке на период ВЭФ-2023 стоимость ночи в гостинице выросла в 16 раз по сравнению с началом сентября.

Липатова подчеркнула, что цены становятся непрогнозируемыми и компаниям, которые отправляют делегации на форумы, сложно сформировать бюджет.

«Поступает много жалоб на искусственное завышение цен: на последнем форуме в Петербурге на это указывали даже представители делегации стран Африки», - заключила она.