Продажи контрафактных копий книг издательств из РФ выросли

Совладелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков заявил о двукратном увеличении оборота контрафактных копий бумажных книг российских издательств в январе–августе 2023 года к такому же периоду прошлого года. Как уточнил специалист, он достиг около 1 млрд рублей, передают «Ведомости».

В 2022 году весь легальный рынок бумажных книг составил 87 млрд рублей, следует из данных «Эксмо-АСТ».

По словам члена комитета по цифровой трансформации РКС Максима Рябыко, оборот книжного контрафакта резко вырос в 2022–2023 годах в связи с повышением издательствами стоимости бумажных книг.

Он отметил, что цены на контрафактные книги могут быть в 1,5–2,5 раза ниже, чем у легальных поставщиков.

Собеседник также подчеркнул, что в настоящее время продажи контрафактных книг в России сейчас идут через маркетплейсы. Основной объем контрафактных книг поставляют из Средней Азии, добавил он.