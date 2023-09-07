Продажи топлива стали приносить владельцам АЗС убытки

С середины июня продажа бензина в розницу приносит владельцам российских АЗС убытки, для дизельного топлива подобная картина наблюдается с середины августа. К такому выводу пришли аналитики ИГ «Петромаркет», которые проанализировали ситуацию по заказу «Ведомостей», их подсчеты подтверждают и участники рынка.

На начало сентября маржа (разница между выручкой и расходами на закупку топлива и работу заправки) для марки бензина АИ-95 составляла минус два рубля за литр, а АИ-92 — минус три рубля. Главной причиной такой маржинальности является рост оптовых цен. За семь месяцев стоимость топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла в 1,5 раза. В августе и начале сентября исторические рекорды стоимости обновляются почти ежедневно.

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Глава Независимого топливного союза Павел Баженов утверждает, что заправки теряют на АИ-95 по 2,19 рубля с литра, однако продажи АИ-92 пока еще выгодны, хотя маржа очень низка (63 копейки для АИ-92). Зампред правления ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев подтвердил, что по многим видам нефтепродуктов продавцы фиксируют убытки.

АЗС стараются удержать цену в пределах официальной инфляции, потому что за этим следит Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Однако, по данным Росстата, в июле цены на нефтепродукты на АЗС выросли на 2,2 процента по сравнению с июнем. Всего с начала года стоимость литра бензина на заправках выросла на 4,8 процента, а литра дизельного топлива — на 0,6 процента. Официальная инфляция в России — 3,4 процента.

Ранее коммерческий директор независимой сети заправок «Нефтьмагистраль» Сергей Соловьев объяснил, что цены удерживаются за счет заправок вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), получающих топливо в обход торгов на бирже. Они могут позволить себе работать в убыток какое-то время, а вот независимые АЗС вынуждены сильнее повышать цены и терять клиентов.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша рассказал, что в отдельных регионах разница доходит до 6-7 рублей за литр. Из-за этого клиенты уходят на заправки ВИНКов, на них увеличиваются поставки топлива, что дополнительно сокращает торги на биржах. В результате оптовые цены растут еще и по этой причине.