AstraZeneca потребовала аннулировать свой российский дженерик

«Нет никакой гарантии, что AstraZeneca преуспеет и в этом иске. Можно посмотреть на патентный портфель ответчика, и мы видим, что у него зарегистрировано большое количество патентов на различные полиморфные, кристаллические формы известных патентоохраняемых препаратов, в том числе и на препарат, который стал предметом спора. Похожую тактику в свое время использовала компания «Натива», которой удалось, поскольку она обладает своим собственным патентом, получить принудительную лицензию у патентообладателя, позволяющую вводить дженерик в гражданский оборот, то есть использовать свой собственный патент. Возможно и в этом случае тактика ответчика будет заключаться в том, чтобы попробовать получить такую принудительную лицензию. Регистрация воспроизведенного лекарственного средства не является нарушением, даже когда патент еще действует. Нарушением может быть введение препарата в гражданский оборот в коммерческих целях, пока патент еще не закончился. И здесь пока имеет место такая ситуация. Компания зарегистрировала лекарственное средство, но в гражданский оборот, насколько мы знаем, препарат не вводила. Вполне возможно и не будет вводить, пока патент не закончится или пока она не получит на законных основаниях принудительную лицензию. Обычно воспроизведенные препараты регистрируются примерно за три, часто меньше, чем три года, до выхода препарата из-под патентной охраны. В данном случае регистрация произошла минимум за 10 лет. Могу предположить, что здесь действительно компания намерена получать принудительную лицензию, других мотивов так рано регистрировать препарат я не вижу».