Fix Price намерен выйти на рынок ОАЭ

Fix Price собирается в 2024 году начать работу на рынке Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом со ссылкой на отчет компании за первое полугодие пишет «Коммерсант».

«Сейчас мы работаем над запуском нашей сети в Объединенных Арабских Эмиратах и надеемся, что первые магазины Fix Price в этом регионе откроют свои двери для покупателей уже в следующем году», - говорится в заявлении гендиректора Дмитрия Кирсанова, приведенном в отчете компании.

Ранее в Fix Price открыли магазины в Армении и вышли на рынок Монголии. По словам Кирсанова, в компании видят «значительный потенциал для расширения бренда» в Армении.

При этом выручка Fix Price в первом полугодии выросла на 3% год к году и составила 135,7 млрд руб. Во втором квартале показатель увеличился на 0,9%. Чистая прибыль увеличилась на 286%, до 19,6 млрд руб.