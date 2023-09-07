В Молдавии уверены в проигрыше «Газпрома» в суде

Российская компания «Газпром» проиграет дело о погашении исторического долга «Молдовагаза», в каком бы суде оно не рассматривалось. Об этом заявил глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов, пишет РИА Новости.

Молдавия и «Газпром» в конце октября 2021 года договорились о продлении контракта на поставки газа на пять лет. В ходе переговоров «Газпром» предложил Кишеневу 25%-ную скидку, потребовав вернуть долг в $709 млн. В свою очередь премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что страна не признает исторический долг перед российской компанией.

В начале сентября 2023 года президент Молдавии Майя Санду заявила, что международная компания, нанятая правительством страны, провела аудит долга республики перед «Газпромом». По ее словам, аудиторы не выявили долга.

По словам главы Минэнерго Молдавии, у «Газпрома» нет шансов выиграть дело о долге в суде.

«Я думаю, что даже в случае арбитража, пусть даже он будет в Москве, по этим просроченным долгам у них нет шансов. Одна из причин, по которой мы согласились выплатить определенную сумму и закрыть этот вопрос мирным путем, заключается в том, что мы будем рассмотреть эти дела в Арбитражном суде Москвы, как того предусматривает контракт», - пояснил он в эфире телеканала Jurnal TV.

При этом он признал, что «Газпром» и наблюдательный совет «Молдовагаза» могут отказаться признать итоговый отчет аудиторов. Однако правительство «не может игнорировать результаты проведения таких проверок», подчеркнул министр.