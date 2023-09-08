Россия задумала продлить квоту на беспошлинный ввоз говядины

В 2024 году квоту на льготный импорт говядины в Россию планируется продлить. Соответствующий проект решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прошел стадию общественного обсуждения. Даже при текущем курсе рубля ввозить говядину выгодно, говорят производители колбасы. Это позволяет стабилизировать цены на готовую продукцию, где используется этот вид мяса.

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Квота на 2024 год может составить 100 тыс. тонн - столько же, сколько и в этом году. Без пошлины разрешается ввозить замороженное мясо крупного рогатого скота для использования в производстве мясной продукции. Такая мера "направлена на сбалансирование рынка мяса крупного рогатого скота в Российской Федерации, а также стабилизацию цен на мясную продукцию", говорится в материалах ЕЭК.

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С инициативой обнулить пошлину на ввоз говядины еще в прошлом году выступили мясопереработчики, аргументируя это нехваткой говядины отечественного производства. В 2022 году на льготных условиях разрешили ввезти 200 тыс. тонн, в этом году она была снижена до 100 тыс. тонн.

Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков (НСМ) Николай Аксенов отмечает, что в этом году поставки говядины на льготных условиях начались фактически только во второй половине года, поскольку разрешающие документы были подписаны уже после майских праздников. Однако мясопереработчики рассчитывают успеть ввезти все 100 тыс. тонн. При этом даже при текущем курсе рубля импортная говядина получается дешевле российской.

"Наша говядина тоже при колебании курса повышается в цене, поскольку дорожают иностранные премиксы, ветпрепараты, лекарства и многое другое", - говорит Аксенов.

Россия закупает наиболее дешевые части туши крупного рогатого скота, поэтому какие-то виды сырья выгодны для ввоза и при нынешнем курсе рубля, подтверждает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. На это также влияет динамика цен в основных странах-экспортерах. Например, в последнюю неделю в Бразилии серьезно снижались цены на скот и мясо КРС на фоне падения спроса. Также в импорте увеличивается доля мяса буйвола из Индии, которое, как правило, дешевле южноамериканской говядины.

В России, по данным Росстата, объем производства говядины в первом полугодии 2023 года во всех категориях хозяйств составил 1,1 млн тонн в живом весе, что на 0,7% больше, чем в том же периоде 2022 года. При этом, по словам Сергея Юшина, экспорт российской говядины немного снизился. Несмотря на выгодный для экспорта курс, сказалась высокая конкуренция на мировом рынке, поясняет он. А поскольку на говядину наблюдается тенденция к снижению спроса, в отличие от более доступных птицы и свинины, рост цен на говядину в стране оказался не таким большим, как на то же мясо птицы.