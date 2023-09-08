«Ингосстрах» потребовал через суд 2 млрд рублей у  французского банка

Страховая компания (СК) «Ингосстрах» хочет взыскать 2 млрд рублей с российского банка «Натиксис» — «дочки» французской финансовой группы Natixis, передает корреспондент «Ведомостей» из Арбитражного суда Москвы. СК требует от российского банка возврата долга по еврооблигациям Natixis, третьими лицами к делу привлечены УК «Ингосстрах-инвестиции» и депозитарий «Инфинитум».

«Ингосстрах» в 2017 году купил евробонды Natixis, однако после введения санкций против НРД французская компания перестала выполнять свои обязательства перед страховщиком, сообщил представитель «Ингосстраха» на заседании суда.

Иск предъявлен к российскому «Натиксису», а не французскому на основании прошлогоднего указа президента № 430. Согласно этому указу, российские юридические лица должны либо платить в рублях по имеющимся у них еврооблигациям, либо выпустить замещающие бумаги. Юрист «Ингосстраха» пояснил, что «Натиксис» должен платить по обязательствам группы, так как является ее 100%-ной «дочкой» и «имущественно никак не обособлен» от нее.

Также представитель страховщика попросил суд об истребовании у обоих банков два дополнения к проспекту эмиссии спорных евробондов: в открытом доступе их нет. Защита «Натиксиса» возражала, ссылаясь на то, что российский банк не участвовал в выпуске этих облигаций. Представитель «Ингосстраха» предложил самостоятельно перевести запрос суда на французский язык и направить его Natixis, суд удовлетворил это ходатайство в целях экономии времени.