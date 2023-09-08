HSBC прекратит обслуживать транзакции в Россию

Банковская группа HSBC приняла решение о приостановке оказания услуг денежных переводов для юридических лиц в отношении России и Белоруссии. Ограничения будут действовать с 27 октября 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на японскую газету Nikkei.

Она ссылается на внутреннюю рассылку для клиентов банка. Меру примут из-за «усложнения регуляторного ландшафта» в международной финансовой сфере, говорится в публикации.

Компания нацелена на «минимизацию операционной подверженности рискам в России и Белоруссии даже в тех областях, где такая деятельность [денежные переводы] разрешена в соответствии с применяемым законодательством».

Ранее стало известно, что Bank of China запретил клиентам российских банков переводить средства в юанях в страны Евросоюза, США, Швейцарию и Великобританию.