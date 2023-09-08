ВТБ назвал сроки перевода клиентов из «Открытие Брокера»
В пресс-службе ВТБ анонсировали переход клиентов «Открытие Брокера» (работает под брендом «Открытие Инвестиции») к брокеру «ВТБ Мои Инвестиции». Там уточнили, что интеграция будет завершена в январе следующего года, передают «РБК Инвестиции».
Отмечается, что риска блокировок нет, поскольку перевод активов осуществят внутри российской инфраструктуры.
Также уточняется, что у процедуры будет несколько этапов. Первый предполагает внесение изменений в регламент «Открытие Брокера» и информирование клиентов о них.
В ноябре ВТБ приступит к открытию брокерских и депозитарных счетов. Оферту о переводе выставят до этого периода (на ее принятие клиенту отводится 10 рабочих дней).
В конце декабря ожидается перевод активов и обязательств клиентов из «Открытие Брокер» в «ВТБ Мои Инвестиции». Процесс завершится в январе 2024 года. После этого клиенты смогут торговать и распоряжаться активами на брокерском счете у брокера ВТБ.
Ранее ВТБ объявил об отмене лимитов на внесение и снятие наличных в своих банкоматах по картам других кредитных организаций.