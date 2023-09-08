Wildberries ответила на сообщения о приостановке работы в Киргизии

Сообщения о приостановке работы Wildberries в Киргизии не соответствуют действительности, сообщили NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. Представители компании отметили, что заказы по-прежнему принимаются и доставляются в пункты выдачи.

«Очевидно, это ошибка. Wildberries продолжает работать в стандартном режиме: принимаем и доставляем заказы», — сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Ранее в Торгово-промышленной палате Киргизской Республики сообщили, что компания приостановила отгрузку товаров из республики в течение двух недель. В ведомстве объяснили, что это вызвано требованием казахстанской стороны предоставлять определенные документы.