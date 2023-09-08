Суд взыскал в пользу государства акции «Метафракс кемикалс»

Арбитражный суд Пермского края постановил истребовать в пользу государства из чужого незаконного владения акции АО "Метафракс кемикалс". Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Арбитражный суд Пермского края решил исковое требование заместителя генерального прокурора РФ в интересах Российской Федерации удовлетворить, истребовать в пользу Российской Федерации государственное имущество в виде обыкновенных акций АО "Метафракс кемикалс" в количестве 281 млн 672 тыс. 929 штук из чужого незаконного владения АО "Медиахолдинг", 802 тыс. 299 штук - из чужого незаконного владения ОАО "Метафракс трейдинг", - огласила судья на процессе Татьяна Морозова, добавив, что решение суда следует обратить к немедленному исполнению.

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Изначально ответчиками по делу выступали "Метахолдинг", "Тольяттихимбанк" и "Метафракс трейдинг". Однако в ходе основного заседания суд поддержал ходатайство прокуратуры о выделении иска к "Тольяттихимбанку" в отдельное производство, поскольку общество скрыло тот факт, что в день приема искового заявления Генпрокуратуры к производству в Арбитражном суде Пермского края акции "Метафракс кемикалс", находящиеся во владении "Тольяттихимбанка" (менее 1%), были отчуждены на основании договора купли-продажи. По данным прокуратуры, ООО "Центр экологического отдыха "Восток", купившее акции химзавода за 300 млн рублей, имеет признаки "фирмы-однодневки". Надзорный орган считает, что действия "Тольяттихимбанка" направлены на формальную смену собственника и выход из состава ответчиков по делу, что может затянуть основной процесс.

Ранее суд удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ о наложении ареста на имущество АО "Метафракс кемикалс". Руководству компании запрещено принимать решения о выплате дивидендов и совершать какие-либо действия, ухудшающие положение сотрудников. По данным надзорного органа, предприятие имеет стратегическое значение для страны, и оно было приватизировано без согласия правительства РФ. Подтверждая свою позицию, прокуратура предоставила и приобщила к делу данные об иностранном владении предприятием, в том числе о наличии гражданства США у бенефициара предприятия Сейфеддина Рустамова, иностранном гражданстве бывшего бенефициара компании Дмитрия Рыболовлева, а также связи предприятия с одной из американских компаний, которой за последние три года в качестве дивидендов было выплачено более 6 млрд рублей.

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