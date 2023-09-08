«Райффайзенбанк» подал заявление на регистрацию в РФ нового названия

«Райффайзенбанк» решил запатентовать название «R-банк»
«Райффайзенбанк» подал заявление на регистрацию в России нового названия «R-банк» и логотипов с ним. Об этом со ссылкой на Роспатент пишет Ura.ru.
По данным издания, финансовая организация намерена запатентовать четыре логотипа, которые можно использовать в приложении, в банкоматах, в информации об услугах.
В марте 2023-го СМИ сообщили, что Европейский центральный банк добивается от Raiffeisen Bank International ухода с российского рынка. В банке сообщали о двух возможных сценариях сворачивания бизнеса в России - продаже дочернего Райффайзенбанка или выводе актива из состава группы.
Райффайзенбанк ранее несколько раз ужесточал условия валютных переводов. С апреля 2023 года исходящие переводы в долларах в другие банки стали доступны только клиентам с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5». Также были повышены минимальные суммы валютных переводов - до двадцати тысяч долларов и двадцати тысяч евро. Также банк объявил о введении с 20 июня комиссии за прием долларовых переводов из других банков в 50 процентов от суммы перевода - но не более 500 долларов.