Сбер ждет замедления темпов роста кредитования девелоперов жилья в 2023 году

Темпы роста кредитования девелоперов жилья вышли на плато, возможно органическое увеличение портфеля в 2023 году на 5-10%. Об этом в преддверии ВЭФ сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, в Сбере считают, что сейчас портфель кредитов будет более-менее стабилен.

«Он вышел на определенное плато, возможен органический рост в районе 5-10%. Раньше портфель рос, пока рынок переходил на новый механизм. Сейчас соответственно портфель такими темпами, как раньше, расти не будет. Какого-то фундаментального удорожания квадратного метра не происходит, то есть рынок более-менее стабилен», — сказал Попов в интервью «Интерфаксу»..

Зампред Сбера уточнил, что сейчас объем кредитов девелоперам жилья в банке составляет 3,6 трлн рублей. По его словам, это самая крупная отрасль в Сбере.