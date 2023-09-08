Вадим Соколовский покинул пост директора департамента собственного производства "Иви"

"Я очень благодарен "Иви" за возможность реализовать концепцию производства оригинального контента, которую мы предложили два года назад. За это время мы сделали сериалы, которые не только снискали любовь зрителей, но и которыми я искренне горжусь. И конечно, слова признательности - команде собственного производства за огромную работу, проделанную в достаточно сжатые сроки", - привели в пресс-службе слова Соколовского.