Сбербанк удвоил срок действия карт «Мир»

Сбербанк принял решение увеличить срок действия карт «Мир» в два раза, с 5 до 10 лет, рассказал первый зампред правления организации Кирилл Царев. Об этом пишет РИА «Новости».

Царев пояснил, что для дебетовых карт эмиссия началась с 1 сентября, по отношению к кредитным постановление вступит в силу с 3 октября.

По его словам, нововведение затронет все карты банка на базе системы «Мир», в том числе, платежные стикеры. Он уточнил, что в случае повреждения карты, ее можно будет перевыпустить бесплатно.

Современные карты отличаются заметной износостойкостью, рассчитаны минимум на 10 лет постоянной работы, заметил Царев.