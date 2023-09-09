Сбербанк удвоил срок действия карт «Мир»

Сбербанк вдвое увеличил срок действия карт «Мир»
Сбербанк принял решение увеличить срок действия карт «Мир» в два раза, с 5 до 10 лет, рассказал первый зампред правления организации Кирилл Царев. Об этом пишет РИА «Новости».
Царев пояснил, что для дебетовых карт эмиссия началась с 1 сентября, по отношению к кредитным постановление вступит в силу с 3 октября.
По его словам, нововведение затронет все карты банка на базе системы «Мир», в том числе, платежные стикеры. Он уточнил, что в случае повреждения карты, ее можно будет перевыпустить бесплатно.
Современные карты отличаются заметной износостойкостью, рассчитаны минимум на 10 лет постоянной работы, заметил Царев.
Первый замглавы Сбербанка резюмировал, что нововведение положительно скажется на экологии: за счет него снизится объем пластикового мусора, образующегося при утилизации карт.