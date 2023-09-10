Лавров рассказал о предложенной Западом схеме подключения РФ к SWIFT

Запад уговаривает Россию переподключить SWIFT через Люксембург. Однако данная схема является нереалистичной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Лавров рассказал, что никто, включая генсека ООН Антониу Гутерриша, не давал обещание вернуть Россельхозбанк в SWIFT. Вместо этого предлагается другой вариант, который неприемлем для России.

«Они пытаются уговорить нас согласиться на совершенно нереалистичную схему, чтобы филиал Россельхозбанка в Люксембурге сыграл эту функцию», - сказал глава МИД.

Однако, по его словам, люксембургский филиал не имеет лицензии на банковские операции. Сейчас он исчерпал свои возможности и скоро будет закрыт.

В начале сентября стало известно, что Анкара провела переговоры с Западом по переподключению Россельхозбанка к SWIFT. Через этот банк ведутся расчёты по зерну и другой агропромышленной продукции.