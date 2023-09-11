Минпромторг: Магазины Decathlon откроются в России до конца года

Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24» анонсировал открытие магазинов Decathlon после покупки активов новым владельцем.

«Сделка компании Decathlon была одобрена правительственной комиссией несколько месяцев назад, уже уплачен обязательный взнос в бюджет, и я думаю, что до конца этого года магазины будут открываться», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что ситуация с уходом западных компаний и покупкой их активов новыми владельцами весьма разноплановая. По его словам, многие компании «хотели бы вернуться, многие не хотят уходить и не уходят, несмотря на очень жесткое давление».

Евтухов добавил, что даже многие ушедшие компании в договорах о продаже российских активов прописывали возможность последующего выкупа и возвращения на российский рынок.