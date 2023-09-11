Альфа-банк откроет два филиала в Китае

Совет директоров Альфа-банка принял решение открыть два филиала банка в Китае: кредитная организация уже подготовила заявки на регистрацию филиалов в Пекине и Шанхае и в ближайшее время подаст их в Народный банк КНР, пишет РБК со ссылкой на сам банк.

В банке пояснили, что выход на китайский рынок обусловлен интересами клиентов, которые «активно ориентированы на развитие товарно-денежных отношений с КНР».

Ранее глава банка Владимир Верхошинский говорил о планах развития бизнеса в КНР, но решение о формате присутствия на этом рынке не было принято. До сих пор о работе в Китае говорили только госбанки: у ВТБ там есть филиал с 2008 года, а Сбербанк пока только планирует его открытие.