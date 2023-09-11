Костин рассказал о решении проблемы с конвертацией рупий

Крупнейшие российские банки ВТБ и Сбербанк теперь способны конвертировать индийские рупии, остающиеся на счетах отечественных экспортеров, в российские рубли. Об этом рассказал РБК председатель правления ВТБ Андрей Костин.

По оценкам Костина, объем «зависших» рупий уже невелик, а банки могут за год конвертировать сотни миллиардов рублей. Конвертацию они осуществляют через посредников в Индии и ОАЭ с небольшой комиссией. По словам Костина, объемы перевода уже превышают 100 млрд рублей за год каждым из банков.

Накопление рупий на счетах российских компаний оценивалось примерно в 30 млрд долларов за полгода. По мнению экс-главы Минфина РФ Михаила Задорнова, это создавало давление на курс рубля, так как валюту нельзя было обменять из-за ограничений в Индии.