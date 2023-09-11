Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов анонсировал открытие в России магазинов Decathlon до конца 2023 года. Соответствующей информацией он поделился в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Евтухова, сделка компании Decathlon была одобрена правительственной комиссией несколько месяцев назад. Он также отметил, что обязательный взнос в бюджет уже уплатили.

«До конца этого года магазины будут открываться», — указал замглавы ведомства.

Компания АРМ — покупатель магазинов Decathlon в России. Данная организация является владельцем франшиз Mango. APM перешли от Decathlon 35 магазинов и один склад.

О нахождении сетью покупателей на все свои магазины в России Евтухов заявил в конце июля.