Названа чистая прибыль Сбербанка за первые восемь месяцев 2023 года

Сбербанк за январь - август 2023 года получил 999 млрд рублей чистой прибыли. Об этом заявил журналистам глава банка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума.

«С начала года мы заработали 999 млрд рублей чистой прибыли при рентабельности капитала выше 25%», - подчеркнул Греф.

Он отметил, что сейчас бизнес группы Сбербанка растет лучше прогнозов, которые были даны ранее.

По словам Грефа, это означает, что банк идет к тому, «чтобы закончить год лучше прогнозов по рентабельности».