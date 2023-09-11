Названа чистая прибыль Сбербанка за первые восемь месяцев 2023 года
Сбербанк за январь - август 2023 года получил 999 млрд рублей чистой прибыли. Об этом заявил журналистам глава банка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума.
«С начала года мы заработали 999 млрд рублей чистой прибыли при рентабельности капитала выше 25%», - подчеркнул Греф.
Он отметил, что сейчас бизнес группы Сбербанка растет лучше прогнозов, которые были даны ранее.
По словам Грефа, это означает, что банк идет к тому, «чтобы закончить год лучше прогнозов по рентабельности».
Ранее первый заместитель председателя правления «Сбера» Кирилл Царев заявил, что выигрывать будут те участники банковского рынка, кто обеспечит безопасность персональных данных и докажет это клиенту.
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