В ВЭБ.РФ оценили риск начала «системной национализации»

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач не увидел риска начала «системной национализации» в России — под контролем государства и так находятся очень много отечественных компаний. Его слова передает РБК.

Клепач подчеркнул, что сейчас «вопрос не в национализации», но госкомпании или корпорации с госучастием могут расширить свою деятельность.

«Не думаю, что есть реальная угроза <...> выхода на системную национализацию», — сказал он.

По оценке экономиста, есть некоторые сегменты экономики, где присутствуют элементы национализации — например, портовая логистическая инфраструктура — но это «скорее временный момент».

В 2023 году Генпрокуратура подала десятки исков об изъятии частных активов в пользу государства. В августе в суд подали на миллиардера Андрея Мельниченко, который купил компанию «Сибэко» в 2018 году. Генпрокуратура попросила провести ее национализацию, так как выявила, что при заключении сделки было нарушено законодательство о противодействии коррупции.

В сентября по иску Генпрокуратуры в пользу государства изъяли акции одного из крупнейших производителей метанола и формалина в России «Метафракс Кемикалс». Арбитражный суд Пермского края признал незаконными итоги ее приватизации, проведенной в 1990-х. Кроме того, с начала года суды по искам Генпрокуратуры арестовали имущество нескольких портов.