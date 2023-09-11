Finn Flare открыл флагманский магазин в ТЦ «Авиапарк»

Finn Flare открыл флагманский магазин в новой концепции
Finn Flare открыл флагманскый магазин в новой концепции на первом этаже торгового центра «Авиапарк», сообщили в пресс-службе модного бренда.
Флагман был разработан совместно с архитектурным бюро «Синица» с учетом мировых трендов в архитектурном дизайне и визуальном мерчандайзинге, говорится в сообщении. В интерьере магазина площадью 625 квадратных метров отражена скандинавская эстетика бренда: использованы природные материалы, монохромные цветовые решения, геометрические формы. Здесь предусмотрены просторные примерочные, зоны отдыха, умное освещение.
Открытие магазина состоялось в рамках общего ребрендинга марки.
«Ребрендинг — это движение вперед. Почти за 60-летнюю историю Finn Flare проводит глобальное обновление имиджа каждые 5-6 лет. Весной мы провели полный мейковер от визуала до продукта. Помимо нового фирменного стиля, перезапустили сайт и активно развиваем e-commerce. Также мы расширили ассортимент. Новым в этом году стал запуск джинсовой линейки, костюмной группы, аксессуаров. А в сентябре мы презентуем премиальную линию. Это будут комфортные вещи высокого качества на каждый день», — поделилась CEO Finn Flare Ксения Рясова.
Во флагмане уже представлена осенняя коллекция бренда. Среди ключевых моделей — пальто из смеси шерсти и шелка, а также кашемировые джемперы.