Finn Flare открыл флагманский магазин в ТЦ «Авиапарк»

«Ребрендинг — это движение вперед. Почти за 60-летнюю историю Finn Flare проводит глобальное обновление имиджа каждые 5-6 лет. Весной мы провели полный мейковер от визуала до продукта. Помимо нового фирменного стиля, перезапустили сайт и активно развиваем e-commerce. Также мы расширили ассортимент. Новым в этом году стал запуск джинсовой линейки, костюмной группы, аксессуаров. А в сентябре мы презентуем премиальную линию. Это будут комфортные вещи высокого качества на каждый день», — поделилась CEO Finn Flare Ксения Рясова.