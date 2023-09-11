В Сбере рассказали об успехах в противодействии мошенничеству

До конца сентября Сбер планирует распространить на всю страну новую методику защиты клиентов от воздействия телефонных мошенников, система будет работать на основе искусственного интеллекта. Об этом в интервью «Ленте.ру» в рамках ВЭФ-2023 рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Замглавы компании уточнил, что речь идет, в том числе, о случаях, когда под воздействием мошенников люди нападают на банковские офисы, военкоматы и административные здания, выполняя требования злоумышленников, чтобы вернуть свои якобы украденные деньги. По его словам, новый тренд появился в начале года.

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«Фактически это издевательская форма, когда мошенники говорят: «Мы у вас украли деньги, хотите вернуть? Вам надо сходить в военкомат и купить керосина, затем поджечь дверь и снять это на видео», — рассказал зампред правления Сбербанка.

Он отметил, что представители компании стали анализировать подобного рода случаи и предприняли меры, чтобы обезопасить клиентов от таких рисков.

«Мы научились прогнозировать те или иные ситуации. Сейчас завершаем пилотный проект в 7 регионах страны с использованием искусственного интеллекта. И практически во всех этих 7 регионах видим снижение подобных случаев до нулевых показателей. До конца сентября мы планируем распространить на всю страну эту новую методику защиты клиентов от подобного рода воздействия телефонных мошенников», — рассказал Кузнецов.

Также замглавы компании сообщил, что Сбер активно сотрудничает с новым подразделением МВД России, сотрудники которого специализируются на противодействии киберпреступникам.

«Собралась неплохая команда специалистов. Мы с ними работаем в очень тесном сотрудничестве, активно взаимодействуем, и в основном наше взаимодействие связано с выявлением каких-то новых сюжетных преступлений, новых попыток совершить злодеяние с точки зрения преступных технологий», — поделился Кузнецов.

Он уточнил, что только в этом году с помощью информации, предоставленной Сбером, киберполицейские разоблачили 19 преступных групп. Было возбуждено около 100 уголовных дел и задержано больше 250 фигурантов.

Кроме того, Кузнецов отметил, что за последнее время на счета клиентов Сбера не было совершено ни одной успешной DDoS-атаки.