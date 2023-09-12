Компания «М.Видео-Эльдорадо» нарастила выручку почти на 40% в июле-августе
Группа «М.Видео-Эльдорадо» в июле-августе нарастила продажи примерно на 40% относительно прошлого года, на первой неделе сентября — на 35%, сообщили Sostav в компании.
Также зафиксирован рост покупательской активности в третьем квартале 2023 года и возвращение спроса на основные категории гаджетов как в денежном, так и в натуральном выражении относительно прошлого года. Абсолютные показатели не указаны.
Увеличению спроса способствуют как сезонные и экономические факторы, так и стабильная ситуация с поставками, отмечают в компании.
В конце лета и начале сентября на фоне подготовки к новому учебному году заметную динамику спроса продемонстрировали товары для учёбы и организации «домашнего офиса». Так, по итогам июля-августа и начала сентября в «М.Видео-Эльдорадо» относительного того же периода 2022 года вдвое выросли продажи смартфонов, на 55% — смарт-колонок, на треть — спрос на смарт-часы и фитнес-трекеры.
В компьютерной технике оборот в сегменте планшетов вырос почти на 85%, в моноблоках прибавил около 80%, в ПК — на 65%. Ноутбуки и игровые аксессуары для компьютеров показали прирост около 30%, продажи многофункциональных устройств выросли на 27%. Продажи мониторов увеличились на 19%, принтеров — более чем на 15%.
Сергей Ли, главный исполнительный директор группы «М.Видео-Эльдорадо»:
«Во втором квартале мы вернулись к положительной динамике выручки год к году. В последние месяцы отмечаем дальнейшее восстановление покупательской активности на фоне постепенного общего восстановления российской экономики. Эффект также оказала сезонность — девайсы для образовательных и рабочих задач, связи и развлечений стали неотъемлемой часть подготовки в новому учебному году и деловому сезону».