«М.Видео-Эльдорадо» нарастила выручку почти на 40% в июле-августе

Группа «М.Видео-Эльдорадо» в июле-августе нарастила продажи примерно на 40% относительно прошлого года, на первой неделе сентября — на 35%, сообщили Sostav в компании.

Также зафиксирован рост покупательской активности в третьем квартале 2023 года и возвращение спроса на основные категории гаджетов как в денежном, так и в натуральном выражении относительно прошлого года. Абсолютные показатели не указаны.

Увеличению спроса способствуют как сезонные и экономические факторы, так и стабильная ситуация с поставками, отмечают в компании.

В конце лета и начале сентября на фоне подготовки к новому учебному году заметную динамику спроса продемонстрировали товары для учёбы и организации «домашнего офиса». Так, по итогам июля-августа и начала сентября в «М.Видео-Эльдорадо» относительного того же периода 2022 года вдвое выросли продажи смартфонов, на 55% — смарт-колонок, на треть — спрос на смарт-часы и фитнес-трекеры.

В компьютерной технике оборот в сегменте планшетов вырос почти на 85%, в моноблоках прибавил около 80%, в ПК — на 65%. Ноутбуки и игровые аксессуары для компьютеров показали прирост около 30%, продажи многофункциональных устройств выросли на 27%. Продажи мониторов увеличились на 19%, принтеров — более чем на 15%.

Сергей Ли, главный исполнительный директор группы «М.Видео-Эльдорадо»: