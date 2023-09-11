Российские регионы столкнулись с дефицитом бензина

Несколько центральных регионов России столкнулись с дефицитом бензина и дизельного топлива на заправках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на опубликованные в социальных сетях видеозаписи очевидцев.

При этом цена на бензин подскочила на 10-15 рублей, сообщает издание. Так, на крупных сетевых и частных заправках в Липецке литр АИ-95 можно купить за 65 рублей, АИ-92 — за 59 рублей. В Туле ситуация аналогичная, на одной из АЗС города топливо отпускают только юридическим лицам, а АИ-92 — только по талонам. Дизель на заправке и вовсе отсутствует.

В Чувашии и ближайших регионах стараются сдерживать стремительный рост цен, там за прошедшие три месяца топливо на сетевых АЗС подорожало всего на 3,3-3,4 процента. Однако на частных заправках цена дизеля уже достигла 80 рублей за литр. Похожая обстановка и в Крыму, там стоимость АИ-95 составляет 63-64 рубля за литр, а на некоторых АЗС также нет дизеля.

По данным Московской топливной ассоциации (МТА), дизель на столичных заправках в среднем за неделю с 4 по 11 сентября подорожал на 51 копейку, до 61,66 рубля за литр. Темпы роста стоимости дизельного топлива ускорились почти вдвое — неделей ранее цена выросла только на 24 копейки. При этом бензин Аи-92 с 4 по 11 сентября подорожал на 11 копеек, до 50,56 рубля, а Аи-95 — на 12 копеек, до 56,07 рубля за литр.