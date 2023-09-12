Немецкая компания Fraport намерена продать долю в Пулково

Немецкая компания Fraport планирует выйти из числа акционеров аэропорта Пулково, продав свою долю. Об этом заявил в кулуарах Восточного экономического форума глава ВТБ Андрей Костин, пишет ТАСС.

«Немцы будут уходить. Они долго не хотели этого делать, но приходится», – заявил он.

По словам банкира, эта тема обсуждается уже год и в доли в Пулково заинтересованы «все, кто имеет аэропорты в России».

«Там были разные покупатели. Были даже иностранные покупатели, но потом они немножко труханули, поэтому посмотрим. Пока российские [претенденты на долю]», – пояснил Костин.

Холдингу Fraport принадлежит 25% акций в операторе аэропорта Пулково «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС), управляющем аэропортом Пулково. В мае 2022 года глава Fraport Штефан Шульте заявлял, что в соответствии с условиями концессионного договора холдинг не имеет возможности выйти из состава акционеров до 2025 года. Тогда компания оценивала свою долю в ВВСС в €111 млн, пишет «Коммерсант».

Ранее на фоне украинского кризиса многие западные компании решили приостановить свою работу в РФ или покинуть российский рынок (часть из них также ушли из Белоруссии). Работу в стране прекратили, в частности, Ford, BMW, IKEA, McDonald’s, Starbucks, H&M, Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius).