Путин пообещал не делать «резких движений» в плане валютного контроля

Российские власти видят «сдержанный» возврат валютной выручки экспортерами и «желание где-то что-то опять за границей разместить», обратил внимание президент России Владимир Путин. Однако пообещал, что «резких движений» в области мер валютного контроля никто делать не будет.

«Нам нужно как-то с бизнесом договориться: они должны понимать и исходить из того, что здесь надежнее работать, поэтому не надо наступать на одни и те же грабли. Я уверен, что меня понимают те, к кому я обращаюсь», — заявил Владимир Путин.

Комментируя волатильность курса рубля, а также ослабление российской валюты, наблюдающиеся в последнее время, президент заявил, что не видит в этом непреодолимых проблем, а все влияющие на курс факторы управляемые: это и возврат или невозврат валютной выручки, и налаживание цепочек поставок, что заставляет проявлять интерес к иностранной валюте.