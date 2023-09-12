Путин пообещал не делать «резких движений» в плане валютного контроля
Российские власти видят «сдержанный» возврат валютной выручки экспортерами и «желание где-то что-то опять за границей разместить», обратил внимание президент России Владимир Путин. Однако пообещал, что «резких движений» в области мер валютного контроля никто делать не будет.
«Нам нужно как-то с бизнесом договориться: они должны понимать и исходить из того, что здесь надежнее работать, поэтому не надо наступать на одни и те же грабли. Я уверен, что меня понимают те, к кому я обращаюсь», — заявил Владимир Путин.
Комментируя волатильность курса рубля, а также ослабление российской валюты, наблюдающиеся в последнее время, президент заявил, что не видит в этом непреодолимых проблем, а все влияющие на курс факторы управляемые: это и возврат или невозврат валютной выручки, и налаживание цепочек поставок, что заставляет проявлять интерес к иностранной валюте.
Накануне заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов рассказал, что в России началась дискуссия о трансформации валютного регулирования, в ходе которой обсуждаются разные предложения. По его словам, какие-то меры, которые были введены недавно, возможно уже закрепить на законодательном уровне, от каких-то — отказаться. «Ряд мер валютного контроля сейчас требует донастройки. Эту дискуссию вполне обоснованно провести. Уже и время назрело для того, чтобы это сделать», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).