Путин рассказал о финансовой дыре в «Роснано» после ухода Чубайса

«Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моша Израилевич, где-то живет там. Зачем он это делает, я не понимаю. Что он удрал? Ну там, понимаете, может быть связано еще с тем, что идут сложные процессы в структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы (Роснано), и там большая дыра, огромная дыра финансовая», - подчеркнул Путин.