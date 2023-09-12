Путин рассказал о финансовой дыре в «Роснано» после ухода Чубайса
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ заявил о возникновении финансовой дыры в корпорации «Роснано» после ухода бывшего главы компании Анатолия Чубайса, передает РИА Новости.
Глава государства заявил, что не понимает решения Чубайса «удрать» и прятаться в другой стране.
«Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моша Израилевич, где-то живет там. Зачем он это делает, я не понимаю. Что он удрал? Ну там, понимаете, может быть связано еще с тем, что идут сложные процессы в структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы (Роснано), и там большая дыра, огромная дыра финансовая», - подчеркнул Путин.
23 марта 2022 года агентство ТАСС сообщило, что Анатолий Чубайс покидает пост специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
Тогда же стало известно, что он уехал из России. Анатолий Чубайс занял пост спецпредставителя президента РФ 4 декабря 2020 года.
В октябре прошлого года «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Минфин РФ исполнил обязательства «Роснано» перед кредиторами по шестой серии облигаций в объеме 9 млрд руб., а также выплатил доход на сумму 560 млн руб.