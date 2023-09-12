Зарьков опроверг информацию о проверках ФСБ в White Rabbit Family

Основатель сети White Rabbit Family Борис Зарьков опроверг информацию о проверках ФСБ в ресторанах его сети.

«Никакие проверки ФСБ у нас сейчас не проводит», — заявил он Business FM.

По его словам, речь идет о прошлогодней проверке в отношении поставщиков крабов. И информацию о сотрудничестве с ними запрашивали у всех рестораторов, которые работают с этим продуктом. Речь, согласно этим данным, шла о проверке со стороны МВД и не ресторана, а поставщиков краба.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы написал о том, что ФСБ выявила незаконную продажу более 8 тонн краба в сети заведений столичного ресторатора Бориса Зарькова White Rabbit Family.

«Честно говоря, сначала подумал, что это розыгрыш», — признался Зарьков.