Зарьков опроверг информацию о проверках ФСБ в White Rabbit Family
Основатель сети White Rabbit Family Борис Зарьков опроверг информацию о проверках ФСБ в ресторанах его сети.
«Никакие проверки ФСБ у нас сейчас не проводит», — заявил он Business FM.
По его словам, речь идет о прошлогодней проверке в отношении поставщиков крабов. И информацию о сотрудничестве с ними запрашивали у всех рестораторов, которые работают с этим продуктом. Речь, согласно этим данным, шла о проверке со стороны МВД и не ресторана, а поставщиков краба.
Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы написал о том, что ФСБ выявила незаконную продажу более 8 тонн краба в сети заведений столичного ресторатора Бориса Зарькова White Rabbit Family.
«Честно говоря, сначала подумал, что это розыгрыш», — признался Зарьков.
В 2023 году один из ресторанов сети White Rabbit Family попал в десятку лучших ресторанов России, а в 2021-м три заведения сети — White Rabbit, Selfie и «Сахалин» — были удостоены по одной звезде самого авторитетного в мире ресторанного гида Michelin.