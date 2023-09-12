Raiffeisen зарегистрировал новые торговые марки для России

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) считает вероятным смену бренда своей дочерней компании в России после ее выделения из состава группы или же продажи. Об этом сообщила газета Kleine Zeitung со ссылкой на заявление представителя финансового учреждения.

"Скорее всего, в ходе продажи или выделения [дочерней компании из состава RBI] произойдет ребрендинг, и нужно быть готовым к любым обстоятельствам", - приводит издание слова представителя банка.

В RBI также подтвердили регистрацию своим российским отделением в Роспатенте четырех товарных знаков, не содержащих прямой отсылки к бренду Raiffeisen.

Банк Raiffeisen работает в России с 1996 года и является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG - одной из крупнейших австрийских банковских групп. В марте текущего года министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что RBI следует самостоятельно принимать решение о возможности продолжения работы в РФ в условиях санкций Запада. Он отмечал, что многие западные государства и компании пользуются услугами Raiffeisen для финансирования деятельности в России.