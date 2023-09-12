Bloomberg: Воложа не будут исключать из санкций ЕС в ближайшие шесть месяцев

Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, как ожидается, не будет исключен из санкций Европейского союза. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Миллиардер Аркадий Волож, соучредитель "Яндекса"... как ожидается, останется в списке еще как минимум на шесть месяцев", - сказано в сообщении.

27 августа сооснователь интернет-компании "Яндекс" Аркадий Волож направил властям Евросоюза запрос об исключении его из санкционных списков. Отмечалось, что соответствующий запрос рассмотрят официальные лица ЕС в сентябре. По словам людей из окружения бизнесмена, он рассчитывал, что сможет убедить Европейский союз не продлевать санкции, срок действия которых истекает 15 сентября.