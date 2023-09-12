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С сооснователя «Яндекса» Воложа не снимут санкции ЕС в ближайшие полгода

Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, как ожидается, не будет исключен из санкций Европейского союза. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg: Воложа не будут исключать из санкций ЕС в ближайшие шесть месяцев
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"Миллиардер Аркадий Волож, соучредитель "Яндекса"... как ожидается, останется в списке еще как минимум на шесть месяцев", - сказано в сообщении.

27 августа сооснователь интернет-компании "Яндекс" Аркадий Волож направил властям Евросоюза запрос об исключении его из санкционных списков. Отмечалось, что соответствующий запрос рассмотрят официальные лица ЕС в сентябре. По словам людей из окружения бизнесмена, он рассчитывал, что сможет убедить Европейский союз не продлевать санкции, срок действия которых истекает 15 сентября.

До этого Волож выражал несогласие с решением России провести специальную военную операцию. Он покинул пост гендиректора "Яндекса" и руководящие должности в международных дочерних структурах группы в июне 2022 года после включения в санкционный список Евросоюза. В конце декабря Волож попрощался с коллегами.

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