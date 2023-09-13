В Польше сообщили о росте числа предпринимателей с гражданством РФ

Число российских предпринимателей, работающих в Польше, за год выросло на 40%. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на данные министерства по вопросам развития и технологии страны.

Согласно подсчетам ведомства, в Польше ведется или временно приостановлена деятельность 1 732 фирм с российским участием. Из них 1 315 компаний принадлежат людям, которые располагают только российским гражданством. Годом ранее таких фирм было 1 120 и 903 соответственно.

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"Я считаю, что эти данные даже занижены. Я знаю случаи, когда в Польше представители российского капитала, располагая украинским паспортом, приобретают акции и доли без каких-либо сложностей", - цитирует газета слова экономиста Анджея Садовского.