Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из бизнеса в России

Владеющая брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger американская Phillips-Van Heusen Corporation (PVH) передала местное подразделение топ-менеджеру. Бизнес компании в России переименован и может продолжить управлять локальными точками, сообщает «Коммерсант».

Название российской структуры компании сменилось с ООО «Пивиэйч Сторс Рус» на ООО «Ритэйл Экселенс». Её новым владельцем и гендиректором стал Денис Щукин. Он с 2018 года был директором розничной сети PVH в России, а ранее работал в местном офисе Adidas.

«Ритэйл Экселенс» продолжит управлять бывшими точками PVH. Так, на HeadHunter появилась вакансия продавца в магазин Tommy Hilfiger в Outlet Village в Пулково, выяснило издание.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отмечает, что передача подразделения локальному топ-менеджеру может быть вариантом для консервации бизнеса, сохранив возможность для возвращения в страну. По его мнению, сделка была безденежной, в неё могли войти права на аренду магазинов, обязательства перед сотрудниками и контрагентами.