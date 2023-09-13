Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из бизнеса в России

Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger передал российский бизнес топ-менеджеру
Владеющая брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger американская Phillips-Van Heusen Corporation (PVH) передала местное подразделение топ-менеджеру. Бизнес компании в России переименован и может продолжить управлять локальными точками, сообщает «Коммерсант».
Название российской структуры компании сменилось с ООО «Пивиэйч Сторс Рус» на ООО «Ритэйл Экселенс». Её новым владельцем и гендиректором стал Денис Щукин. Он с 2018 года был директором розничной сети PVH в России, а ранее работал в местном офисе Adidas.
«Ритэйл Экселенс» продолжит управлять бывшими точками PVH. Так, на HeadHunter появилась вакансия продавца в магазин Tommy Hilfiger в Outlet Village в Пулково, выяснило издание.
Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отмечает, что передача подразделения локальному топ-менеджеру может быть вариантом для консервации бизнеса, сохранив возможность для возвращения в страну. По его мнению, сделка была безденежной, в неё могли войти права на аренду магазинов, обязательства перед сотрудниками и контрагентами.
Корпорация PVH развивала в России собственную розничную сеть магазинов Tommy Hilfiger и Calvin Klein. В профиле PVH на HeadHunter отмечается, что она управляла более чем 150 магазинами с учётом работающих по франшизе. В начале марта 2022 года она объявила о приостановке работы. Магазины PVH в России и Белоруссии закрылись.