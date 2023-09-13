«МегаФон» выходит на рынок Киргизии

Компания "МегаФон" зарегистрировала представительство в Киргизии, офис начнёт работу в Бишкеке в октябре, сообщили Sostav в пресс-службе оператора. Основной фокус компания направит "на реализацию цифровых проектов для бизнеса и общества".

Как отметили в компании, представительство в Киргизии возглавит директор по национальным проектам "МегаФона"Александр Калошин. Он будет совмещать новую должность с работой над реализацией ИКТ-проектов в России.

До конца года "МегаФон" рассчитывает реализовать ряд пилотных проектов в Киргизии в различных сферах, включая благоустройство городской среды и транспортной безопасности, цифровизацию производственных процессов.

Один из проектов компании - запуск платформы "МегаФон Экология", которая в режиме реального времени позволяет собирать, анализировать и передавать данные о состоянии окружающей среды. Для реализации проекта используются наработки тех предприятий или городов, которые подключены к системе мониторинга окружающей среды.

Представитель "МегаФона" пояснил РБК, что речь не идёт о создании в Киргизии отдельной радиосети. Компания планирует реализовывать проекты на сетях местных операторов мобильной или фиксированной связи или достраивать каналы связи там, где это потребуется.

На вопрос издания о договоренностях с местными операторами представитель компании ответил, что подобный диалог ведётся с "Кыргызтелекомом". При этом размер вложений в Киргизию, а также результат, который компания ждёт от выхода на новый рынок, он комментировать отказался.