"Аэрофлот": "Победа" стала единственной авиакомпанией в РФ со сверхприбылью

Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский заявил, что лоукостер "Победа" планирует внести в бюджет налог на сверхприбыль в размере около 650 млн рублей. Заявление было сделано им на брифинге в рамках Восточного экономического форума, передает ТАСС.

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Сообщается, что "Победа" станет единственной российской авиакомпанией, которая будет платить налог на сверхприбыль.С 1 января 2024 года налог на сверхприбыль в размере 10% будет действовать для организаций, средняя прибыль которых в 2021 и 2022 году превысила 1 млрд рублей.

До этого генеральный директор лоукостера "Победа" Дмитрий Тыщук. рассказал о дополнительных расходах "Победы" из-за атак БПЛА на Москву. По его словам, если, например, борт направлялся во Внуково, а сел в Шереметьево — это примерно час полета дополнительного времени и соответствующие расходы в себестоимости авиакомпании. При этом он не привел денежную оценку потерь лоукостера.