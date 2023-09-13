«МегаФон» выходит на рынок Киргизии

«У нас богатый опыт реализации цифровых проектов как в России, так и за ее пределами. Наши технологии помогают отраслям экономики, крупным предприятиям и целым городам каждый день решать свои задачи эффективнее, экономнее и быстрее. Уверен, что этот опыт будет как никогда востребован и в Киргизии», — сказал он.