СМИ: осенью рестораны поднимут цены на 15-20% из-за дорогих продуктов

Российские рестораны осенью поднимут цены на 15-20%. Об этом сообщает газета "Известия". Это объясняют ростом стоимости ингредиентов для приготовления блюд - как отечественных, так и зарубежных, а также удорожанием транспортных услуг и топлива. В ряде сетей общепита планируют избежать значительного роста цен путем корректировки меню.

На этом фоне гендиректор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица заявила, что рост цен в ресторане приведет к кратковременному снижению спроса, который в дальнейшем восстановится по мере роста зарплат вслед за инфляцией. До этого Мостуризм заявил о росте посещаемости ресторанов более чем на треть. 13 августа стало известно, что стоимость пюре с котлетой в РФ достигла максимума с июня 2022 года. Уточняется, что в 2022 году был достигнут максимум цен на необходимый для приготовления двух порций этого блюда набор из 400 г мясного фарша, куриного яйца, луковицы, четырех картофелин, 50 г сливочного масла, 25 мл растительного масла, зелени и соли. В 2022 году этот максимум составил 262 рубля.