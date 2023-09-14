Четырех российских бизнесменов исключили из санкционного списка ЕС

Евросоюз снял санкции с четырех граждан России - предпринимателя Фархада Ахмедова, бизнесмена Григория Березкина, погибшего полковника Георгия Шуваева и бывшего главы компании Ozon Александра Шульгина. Об этом говорится в сообщении, размещенном в "Официальном журнале ЕС", где опубликованы соответствующие нормативные акты.