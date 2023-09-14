МИД заявил о необходимости подключения Россельхозбанка к SWIFT

"Нужно очень просто сделать, нужно Россельхозбанк, мы об этом говорили, подключить, снять с него санкционный режим, подключить к системе SWIFT, и таким образом сделать транзакции по поводу только сельскохозяйственной продукции и удобрений беспрепятственными, беспроблемными. Эти простые вещи с каждым раундом консультаций, которые мы проводили в течение года, становились все яснее и яснее. Поэтому эти промежуточные решения не являются решениями, не являются той дорогой, которая приведет нас к решению проблемы", - сказал он, комментируя возможность подключения к SWIFT люксембургской "дочки" Россельхозбанка.



"Для нас очень важно не просто обещания что-то сделать, а сделать реально, прийти к нам с результатами. И если эти результаты будут, то, как сказал президент Российской Федерации [Владимир Путин], восстановление черноморской инициативы возможно незамедлительно", - добавил дипломат.