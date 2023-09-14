К Wildberries подали иск на крупную сумму

«Начали получать товар возвратный — там крысы, мыши.. Открываешь каждую коробку — там пять дохлых мышат. Все изгрызано. На каком основании они начали нам возвращать такие пары? Мы давали нормальные. У них там чума, какое-то нашествие крыс и мышей. По договору написано: в каком состоянии забрали, в таком и должны вернуть», — рассказал истец.