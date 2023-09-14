Продающая iPhone в России сеть re:Store сменила ассортимент и логотип

Сеть re:Store, один из крупнейших продавцов техники Apple в России, включила в ассортимент гаджеты других брендов и сменила логотип. Об этом сообщает РБК.

Президент Inventive Retail Group (владеет re:Store) Тихон Смыков рассказал об изменениях во время открытия нового магазина сети в Москве. Он сообщил, что re:Store станет restore, а в магазинах сети вдобавок к продукции Apple появятся фены, «умные» браслеты и часы разных производителей, «умные» аксессуары для животных, колонки и микроскопы.

Кроме того, новые магазины restore будут просторнее - площадь каждого составит 150-200 квадратных метров.

Смыков рассказал, что ранее у сети были жесткие обязательства перед Apple по ассортименту, но после ухода американской компании из России их больше нет.

Он отметил, что контакты с Apple прекратились в 2022 году.