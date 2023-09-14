США решили ввести санкции против турецких компаний из-за России

США планируют ввести санкции против трех турецких компаний и одного физического лица из-за якобы помощи России в обходе санкций. Об этом сообщает Министерства финансов США .

«Под эти санкции попадают судоходные и торговые компании, обвиняемые в оказании помощи в ремонте судов, подпадающих под санкции, связанных с Министерством обороны России , и содействии передаче "товаров двойного назначения"», — заявил неназванный чиновник.

Ранее США ввели санкции против 11 россиян за действия в киберсфере. В Минфине не привели подробные причины ограничений. Помимо имен, фамилий и мест рождения, у некоторых попавших под ограничения указаны сетевые псевдонимы и адреса электронной почты.