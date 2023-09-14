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Генпрокуратура признала нежелательной в России EastCham Finland

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России финской неправительственной организации EastCham Finland. Об этом сообщает «Интерфакс».

В России признали нежелательной деятельность финской организации
© РИА Новости

В ведомстве подчеркнули, что решение о признании нежелательной на территории РФ организации EastCham Finland было принято по результатам проверки генпрокуратуры.

Как указывают в ведомстве, организация создана в 2001 году в Финляндии, имеет представительство в Санкт-Петербурге, старшим исполнительным директором является гражданка Финляндии Яана Реколайнен.

До этого генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность неправительственной организации International Transport Workers Federation (Международная федерация транспортных рабочих), зарегистрированной в Великобритании.

Согласно информации надзорного органа, организация собирала материальные средства на нужды ВСУ, всего было собрано и отправлено на Украину свыше $500 тыс.

Ранее Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность неправительственного фонда «Свободная Бурятия».

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