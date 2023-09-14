«Агрорусь» – пример консолидации усилий бизнеса, науки и аграрного сектора

305 компаний, 16 стран, первые лица АПК и представители власти: с 30 августа по 1 сентября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» прошла 32-я Международная агропромышленная выставка «Агрорусь».

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За 3 дня Выставку посетили свыше 6500 специалистов из 16 стран: России, Беларуси, Китая, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Казахстана, Латвии, Марокко, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Финляндии, Эфиопии и ЮАР.

В Выставке площадью 8000 кв. м приняли участие 305 компаний

из 24 регионов России, а также Китая, Беларуси и Азербайджана. Были представлены 7 коллективных региональных экспозиций: Санкт-Петербурга, Севастополя, Ленинградской, Новосибирской, Брянской областей, Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского края.

Доминантой Выставки стала масштабная экспозиция Ленинградской области. На стенде посетители могли ознакомиться с последними достижениями 47-го региона, получить консультации от профильных комитетов и ведомств. Вокруг основного стенда все 17 районов Ленобласти угощали продукцией своих сельхозпредприятий, фермерских и крестьянских хозяйств.

Санкт-Петербургу тоже было чем удивить. Городская экспозиция объединила 12 компаний: как представителей пищеперерабатывающей промышленности, так и производителей оборудования и технологий для сельского хозяйства. Например, компания «Геоскан» представила сельскохозяйственный дрон для наблюдения за полями с детализацией выше, чем у зарубежных аналогов.

Достижения своих аграриев привезли в Петербург также Брянская и Новосибирская области, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика и Севастополь.

На стенде «Россельхозбанка», генерального партнёра Выставки, можно было узнать о формах поддержки сельскохозяйственного бизнеса.

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет продемонстрировал достижения современной аграрной науки. Основной акцент – на популярных сегодня квадрокоптерах. В сельском хозяйстве они могут выполнять множество функций: от наблюдения за посевами и скотом до распрыскивания удобрений, борьбы с борщевиком и отгона птиц.

Отечественную сельхозтехнику на уличной экспозиции показала Ленинградская область, а в павильоне Петербургский тракторный завод выставил свою гордость – трактор «Кировец».

За удобрения отвечали «ФосАгро» и белорусская компания «УМКА». Первая организация предложила один из самых эффективных на сегодня мелиорантов – фосфогипс, который делает пригодными для возделывания даже неплодородные земли, вторая – бесхлорные водорастворимые удобрения.

Сервис «Яндекс.Погода» представил платформу «Погода для бизнеса». С её помощью можно получать погодные данные, прогнозы и рекомендации. Например, она может определить наиболее благоприятное время для посева.

14 компаний из Китая предложили оборудование, удобрения и технологии для аграрной промышленности: гидравлические насосы, опрыскиватели, подшипники, оборудование для переработки зерна и производства кормов, прессы для масличных семян и многое другое.

На Выставке «Агрорусь-2023» Ленинградская область подписала 18 соглашений на сумму 11 млрд рублей. Соглашения подразумевают модернизацию действующих молочных производств на сумму 1 млрд рублей. Они обеспечат выращивание в 47-м регионе 17 миллионов мальков форелевых пород рыб и 300 тонн готовой рыбной продукции, а также будут способствовать кратному увеличению производства сельхозпродукции (томатов, яйца, зерна).

Конгрессная программа

В деловую программу Выставки «Агрорусь-2023» вошло более 30 мероприятий, посвящённых актуальным трендам и тенденциям развития АПК, таким как цифровизация, экспорт сельхозпродукции, импортозамещение и кадровое обеспечение.

О роли науки и образования в развитии АПК на пленарном заседании рассказали руководители профильных вузов: ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виталий Морозов и ректор Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины Кирилл Племяшов.

В рамках Выставки «Агрорусь-2023» состоялся I Международный форум «Сельский туризм как вектор социально-экономического развития территорий» с участием представителей из Черногории.

На Форуме презентовали современные проекты сельского туризма: «Эко Усадьба Белово», «Возрождение исторической дворянской усадьбы» в Тосненском районе Ленобласти, «Ягодный берег» в Ломоносовском районе Ленобласти и проект Ижорской общины «Шойкула».

О самой выгодной для инвестиций сельскохозяйственной культуре рассказали на сессии «Перспективы производства и переработки рапса в Ленинградской области. Новые подходы к агробизнесу». По словам экспертов, риска перепроизводства рапса в принципе не существует, поскольку для культуры есть огромный рынок сбыта как в России, так и за рубежом. Жмых и шрот из рапса востребованы как корм в животноводстве, а рапсовое масло – перспективный товар для экспорта на рынки Китая и стран Юго-Восточной Азии.

Региональный форум Совета молодых учёных

На 32-й Международной агропромышленной выставке «Агрорусь» состоялся Региональный форум Совета молодых учёных «Потенциал молодых учёных как драйвер развития АПК».

Форум открылся пленарным заседанием «Основные тренды развития потенциала молодых учёных в АПК». С приветственным словом к участникам обратились заместитель директора Департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза России Мирослав Скрынников и заместитель генерального директора по коммерции компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Александр Горохов.

Также состоялись многочисленные круглые столы. В завершающий день прошла интерактивная профориентационная программа для учащихся старших классов и студентов.

Официальные дни

30 августа на Выставке «Агрорусь-2023» состоялся День Ленинградской области. Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко совместно с заместителем председателя Правительства Ленинградской области – председателем Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олегом Малащенко осмотрел экспозицию всех районов Ленобласти и вручил ключи от 20 специализированных автомобилей подразделениям Госветслужбы.

Также 30 августа на Дне садовода Санкт-Петербурга прошла церемония награждения победителей конкурсов «Лучший балкон года», «Лучший председатель года» и «Садовод года».

1 сентября в рамках Дня первокурсника студенческие билеты получили более 1000 учащихся Санкт-Петербургского государственного аграрного университета.

Центр деловых контактов

2 дня на «Агроруси-2023» работала площадка Центра деловых контактов (ЦДК), на которой состоялось свыше 4000 переговоров поставщиков (более 100) и закупщиков (более 50) продовольственной и сельскохозяйственной индустрии.

Среди почётных гостей площадку ЦДК посетили консулы Мальты, Индии, Венгрии и Таджикистана.

Золотая медаль

1 сентября на Выставке наградили победителей ежегодного конкурса «Золотая медаль», который проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Представители 51 компании из России и Азербайджана получили 102 золотые и 6 серебряных медалей, а также 8 гран-при.

Генеральный спонсор: АО «Россельхозбанк»