Сбер предложил создать платформу управления углеродными балансами БРИКС

Сбер предлагает создать единую платформу управления углеродными балансами БРИКС, общий реестр климатических проектов БРИКС, а также рейтинговое агентство стран союза. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Сбер выступает за создание единой платформы управления углеродными балансами БРИКС. Мы считаем, что у БРИКС должна быть общая методологическая и технологическая платформа управления углеродными балансами", - сказал он.

Видео дня

По словам Ведяхина, создателем такой платформы может выступить Россия, используя технологии искусственного интеллекта для автоматизации и индивидуализации расчетов на уровне компаний и регионов.

"Это может стать значимым вкладом России в гармонизацию и структурирование подходов мировой климатической повестки. Россия благодаря своему географическому положению имеет значительный природный ресурс по реализации природно-климатических проектов и хорошие возможности для дальнейшего экспорта результатов этих проектов - получаемых углеродных единиц - в другие страны", - добавил Ведяхин.

Также он добавил, что может быть создан единый фонд СleanTech стран БРИКС.

"СleanTech занимает порядка 27% в глобальном венчурном инвестировании. Единый фонд СleanTech будет способствовать декарбонизации сектора АПК и развитию высокотехнологичного устойчивого сельского хозяйства, предлагая компаниям сектора разработки в области биоинженерии, ВИЭ, AI и другие", - добавил собеседник агентства.

Единый реестр и рейтинговое агентство

Также банк выступает за создание единого реестра климатических проектов стран БРИКС.

"Мы предлагаем создать Единый реестр климатических проектов стран БРИКС. Он может функционировать по аналогии с реестром климатических проектов Сахалинского эксперимента как предварительный этап для создания общих углеродных механизмов", - сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка.

По его словам, инициатива будет интересна бизнесу стран БРИКС, особенно с учетом возрастающего торгового оборота между ними, а также в свете введения углеродного налога в ЕС и формирования аналогичных механизмов в других регионах мира.

Говоря о возможности создания рейтингового агентства БРИКС для формирования единой терминологической базы, унификации требований к данным для формирования ESG-рейтингов, Ведяхин отметил: "В мире насчитывается более 600 ESG-рейтингов разной степени распространения. Разрозненность подходов в области ESG-рейтингов создает дополнительные барьеры для движения инвестиционных потоков. Все это затрудняет оценку рисков для проектов ответственного финансирования".

О форуме